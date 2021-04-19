بسبب اعتداءات الاحتلال التركي.. توقف محطة علوك للمياه بريف الحسكة

للمرة التاسعة عشرة على التوالي توقفت محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي عن العمل بشكل كامل نتيجة ممارسات الاحتلال التركي وقيامه بسرقة الكهرباء المخصصة لتشغيلها.

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح له: أن الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على سرقة الكهرباء المخصصة لتشغيل محطة علوك القادمة من محطة كهرباء الدرباسية خلال الأيام الماضية ما أدى إلى توقف تشغيل المحطة بطاقتها الاعتيادية لمعاودة ضخ المياه إلى الأهالي في مدينة الحسكة.

وأشار المهندس العكلة إلى أن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل محطة علوك مجددا، مبينا أن المؤسسة تعمل على توفير مياه الشرب للأهالي بشكل يومي عن طريق تعبئة خزانات المياه المنتشرة في الأحياء وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، فيما يقوم الأهالي بتأمين مياه الغسيل عن طريق الآبار التي حفرت في الشوارع والحدائق والمنازل.

وكان مجلس مدينة الحسكة قد حفر 28 بئرا سطحيا في مناطق مختلفة من مركز المدينة منذ شهرين لتأمين مياه الغسيل والاستعمالات المنزلية للأهالي.