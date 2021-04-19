بميزات للعسكريين والعاملين في وزارة الدفاع.. قروض من المصرف التجاري

وقع المصرف التجاري السوري والإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة اتفاقاً يتم بموجبه منح قروض للعسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الراغبين بالاستفادة من خدمات المصرف وفق عدد من الشروط والميزات.

ووفق بيان من المصرف التجاري بإمكان العسكريين والمدنيين من العاملين في وزارة الدفاع الحصول على قرض شخصي بضمانة كفلاء أو دون كفلاء بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لمدة خمس سنوات، بمعدل فائدة لا يزيد على 10%، وعلى قرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة لمدة أقصاها 10 سنوات بمعدل فائدة لا يزيد على 10%.

ووفقا للمصرف، يمكن للعاملين في وزارة الدفاع أيضاً الحصول على قرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف ليرة بضمانة كفلاء أو دون كفلاء.

كما بين بأن المستفيد من القرض يعفى من عمولات الارتباط ولكل أنواع القروض، بينما يستفيد المشمولون في هذا الاتفاق من التخفيضات التي تمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين.