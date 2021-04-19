جولة على أسواق مدينة حمص لمتابع واقع الأسعار وتطبيق القانون الجديد

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

تفقد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وقائد الشرطة اللواء محمد الفاعوري اليوم أسواق المدينة لمتابعة واقع الأسعار ومدى التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالنشرات السعرية المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك في ضوء المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 .

وأكد محافظ حمص أن الجولة في أسواق المدينة تأتي في إطار متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والمرسوم رقم 8 الخاص بقانون حماية المستهلك ،وتم الاطلاع على التزام التجار الذين بدؤوا بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ،كما أن مجلس مدينة حمص عبر لجان الأحياء بدأ اليوم بممارسة دوره في مراقبة وضبط الأسعار لمؤازرة عمل دوريات التموين المتواجدة بشكل مستمر ويومي في الأسواق .

بدوره رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أوضح أنه تم تقسيم المدينة إلى قطاعات كما تم توزيع عناصر المجلس على كافة أحياء المدينة البالغة 52 حي بالإضافة إلى تكليف لجان الأحياء بالبدء بممارسة دورهم الرقابي على الأسعار ومدى التزام التجار بتطبيق قانون حماية المستهلك على أن يتم إبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حال وجود أي خلل .