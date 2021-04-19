جولة لمحافظ ريف دمشق على عدة أسواق

جال محافظ ريف دمشق “معتز أبو النصر جمران” على الأسواق في مدينة ضاحية قدسيا وبلدة صحنايا وأشرفية صحنايا يرافقة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمران سلاخو وعضو المكتب التنفيذي المختص ريدان الشيخ – ورئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا محمد سهيل رحمة .

وتضمنت الجولة تفقدآ للأسعار وتوفر السلع والمواد في الأسواق والوقوف على فروقات الأسعار بعد الانخفاضات الملموسة التي جاءت نتيجة تحسن سعر صرف الليرة السورية – وصدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وتم خلال الجولة شرح أحكام المرسوم وتوعية التجار والمواطنين حول ضرورة الالتزام بطلب الفواتير والالتزام بالأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وعدم مخالفتها كون المخالفات يتبعها عقوبات شديدة.

واكد محافظ ريف دمشق للبعث ميديا ؛ اهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية – ومشاركة المجالس المحلية كون لها دور فعال للغاية وهي المسؤولة عن وحدتها الإدارية – وفي الأيام القادمة سنشهد تشاركآ واسعآ من البلديات والتموين ووزارة الداخلية والمجتمع المحلي لضبط الأسعار .

ريف دمشق – البعث ميديا – فراس باشا