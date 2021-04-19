دولغوف: الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حق سيادي للشعب السوري

أكد كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي، بوريس دولغوف، أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية هو حق سيادي للشعب السوري.

وفي مقابلة مع وكالة سانا، قال دولغوف إن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سورية تشكل حدثاً مهماً في الحياة السياسية للبلاد، وتشير بالدرجة الأولى إلى أن الجمهورية العربية السورية تعيش بموجب قوانينها وأحكام دستورها السارية المفعول، والتي تتجاوب مع جميع المعايير الدولية والديمقراطية الحقة.

وأوضح دولغوف أن تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية هو تأكيد على سيادة الدولة السورية التي انتصر جيشها في الحرب الإرهابية، وباتت معظم الأراضي السورية آمنة بفضل تضحياته.

وشدد على أنه حان الآن موعد تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، الذي يعبر الشعب السوري من خلاله عن إرادته باختيار قائده الذي سيواصل السير قدماً على طريق مكافحة الإرهاب والشروع بعملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة على سورية.

كما بين أن الشعب السوري سيثبت من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تصميمه على التصدي لجميع محاولات القوى الخارجية التدخل في شؤون سورية الداخلية، ويفشل جميع مخططات القوى الغربية الهادفة إلى زعزعة أمن سورية واستقرارها وفرض إرادتها عليها.