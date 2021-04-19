مجلس الشعب يتبلغ بتقديم طلبي ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبد الله سلوم عبد الله طلباً اليوم إلى المحكمة أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية.

وتلقى المجلس، أيضاً، إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم محمد فراس ياسين رجوح طلباً للمحكمة أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية

وكان صباغ أعلن، أمس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من اليوم الاثنين الـ 19 من نيسان، داعياً الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.