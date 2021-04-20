الجو بين الصحو والغائم والحرارة إلى انخفاض

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو (8-10) درجات مئوية بينما تقترب من معدلاتها في المناطق الساحلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال ضعيف لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق وأدنى من معدلاتها بقليل في المناطق الساحلية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.