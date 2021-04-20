السفارات السورية تواصل عمليات إعداد القوائم الانتخابية للسوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية

واصلت السفارات السورية في عدد من دول العالم عمليات إعداد القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين في الخارج والراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ففي طهران واصلت السفارة السورية فتح أبواب التسجيل للمواطنين السوريين في إيران الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية داعية المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى الإسراع بتسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة وذلك قبل تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقالت السفارة إنه في إطار التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية التي ستجري في أيار القادم في السفارات السورية تقوم السفارة السورية في طهران حالياً بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والموجودين على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت إلى أن كل مواطن لا يسجل اسمه في القوائم الانتخابية لن يتمكن من ممارسة حقه الانتخابي وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته داعية إلى توخي الدقة عند تدوين المعلومات في الاستمارات وفقاً للهوية الشخصية.

وفي النمسا دعت السفارة المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى تسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية.

وجاء في بيان للسفارة إنها باشرت تحضيراتها استعداداً لتلقي طلبات المواطنين السوريين المقيمين في النمسا والدول الست الأخرى التي تقع ضمن مجال عملها وهي (إيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا وهنغاريا وكرواتيا ومالطا) وذلك لتلقي القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين على أراضي تلك الدول.

ودعت السفارة المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخاب ممن بلغوا سن الثامنة عشرة إلى تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ الـ 25 من نيسان الجاري عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى مبنى السفارة.

وفي نيودلهي دعت السفارة السورية المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية مباشرة لدى مقر السفارة السورية في العاصمة الهندية أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة.

وفي القاهرة واصلت السفارة السورية عملية تسجيل أسماء المواطنين السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية في السجل الانتخابي تمهيداً للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الرئاسي المرتقب.

وعممت السفارة استمارة تسجيل إلكترونية داعية الجالية السورية إلى الإسراع بالتسجيل في القوائم الانتخابية حتى موعد أقصاه الخامس والعشرون من الشهر الحالي.

كما واصلت السفارة السورية في كوالالمبور تسجيل أسماء السوريين المقيمين في كل من (ماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي وسنغافورة) ضمن القوائم الانتخابية للراغبين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب.

وفي الجزائر دعت السفارة السورية فيها المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية لدى السفارة أو عبر البريد الإلكتروني لها.

وفي براغ استمرت السفارة السورية في تشيكيا في عملية تحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والموجودين على أراضي جمهورية التشيك والراغبين بالمشاركة في الانتخابات والذين أتموا سن الثامنة عشرة من العمر.

وفي بغداد طلبت السفارة السورية من المواطنين السوريين المقيمين في العراق والراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإسراع في تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية لدى السفارة أو عبر البريد الإلكتروني لها.

ودعت السفارات والقنصليات السورية في العديد من دول العالم المواطنين السوريين إلى تسجيل أسمائهم لديها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن خلال جلسة استثنائية للمجلس الأحد الماضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين الـ 19 من نيسان ويدعو الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان وحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم الـ 20 من أيار المقبل وللمواطنين السوريين في الداخل يوم الـ 26 من الشهر نفسه.