“ايسكرا”: الغرب يحضر لسيناريو عدواني ضد سورية

أشار موقع ايسكرا الإلكتروني السلوفاكي إلى أن الغرب يعمل على تحضير سيناريو عدواني ضد سورية مماثل لما قام به في العراق وليبيا لافتاً إلى أن الاعتداء على البلدين تم بعد توجيه اتهامات مزيفة وممارسة خداع مفتوح بشكل يشبه ما يتم الآن تجاه سورية.

وأوضح الموقع أن سورية كشفت هذا السيناريو العدواني الذي يتم تحضيره عن طريق استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كمنصة لتمريره ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الانخداع بالسياسات الغربية القائمة على العدوان واستهداف الدول التي تقف بوجه مخططاتها.