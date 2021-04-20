باكلانوف: الشعب السوري وحده من يملك الحق في تقرير مستقبله

أوضح السفير أندريه باكلانوف، نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس، أن الشعب السوري سينجح في إجراء انتخاباته الرئاسية المقبلة وهو وحده من يمتلك الحق في تقرير مصير ومستقبل بلده.

وفي تصريح لمراسل سانا في موسكو اليوم قال باكلانوف: “الشعب السوري سينجح في إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية كما كانت الانتخابات الرئاسية السابقة التي أكد المراقبون الروس نزاهتها وشفافيتها” مشيراً إلى “أن هذا الشعب دولته عضو في منظمة الأمم المتحدة ويملك كامل الحق في أن يقرر مصير بلاده بنفسه وأن ينتخب قيادته ورئيسه وبرلمانييه بنفسه وبالشكل الذي يراه مناسباً له”.

وأكد باكلانوف أن “سورية دولة ذات تاريخ عريق وحضارة ضاربة بجذورها في عمق الزمن وأقدم بكثير من تلك الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول توجيه النصائح للشعب السوري دون أن تدري أن هذا الشعب اختبر على مر قرون مئات الغازين والمحتلين وموجهي النصائح الذين كان مصيرهم جميعاً نحو الزوال وبقيت سورية بشعبها حرة مستقلة وشامخة”.