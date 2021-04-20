حزب مصري: الاستحقاق الدستوري الرئاسي حق سيادي للشعب السوري

أشار سيد الأسيوطي، نائب رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المصري، أن الاستحقاق الدستوري الرئاسي في سورية حق سيادي للشعب السوري الذي هو من يحدد مستقبل بلاده بنفسه.

وقال الأسيوطي في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إن “سورية أثبتت أن شعبها هو الوحيد صاحب السيادة والكلمة الفصل وإن الاستحقاق الدستوري الرئاسي هو شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأحد في الخارج التدخل به”.

وأضاف الأسيوطي “إن هذا الاستحقاق بمثابة انتصار سوري يضاف لسجل الانتصارات التي حققتها الدولة السورية شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة قوى الشر التي تكالبت عليها “لافتاً إلى فشل رهانات الدول المعادية من خلال دعم الإرهاب في فرض مخططاتها على الشعب السوري والتحكم في حاضره ومستقبله.