عالميا..إيران تتبوأ المرتبة العاشرة بإنتاج الصلب

تبوأت إيران المرتبة العاشرة عالميا من حيث إنتاج الصلب في شهر شباط الماضي وفقا لأحدث تقرير للاتحاد العالمي للصلب.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال الاتحاد في التقرير: إن إنتاج الصلب الإيراني سجل نموا بنسبة 11.5 بالمئة خلال شهر شباط الماضي على أساس سنوي بلغ 2.3 مليون طن، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الصلب في إيران بلغ 5 ملايين طن في غضون شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بنسبة نمو قدرها 10.8 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب الاتحاد فقد تصدرت الصين القائمة بـ 83 مليون طن تلتها كل من الهند 9.1 مليون طن واليابان 7.5 مليون طن.