غرام الذهب عيار الـ21 يتراجع ألفي ليرة محليا

انخفض سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم ألفي ليرة سورية عن سعره يوم أمس.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 141 ألف ليرة سورية وسعر شراء 140500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 120857 ليرة وسعر شراء 120357 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005-0991937718.