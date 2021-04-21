إجراءات لمنع وصول الجراد الصحراوي لأراضي حمص الزراعية

اتخذت مديرية زراعة حمص جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الجراد الصحراوي إلى الأراضي الزراعية بالمحافظة، إضافة إلى الجولات الميدانية المستمرة التي ينفذها المعنيون بشكل يومي لمراقبة الأوضاع.

المهندس نزيه الرفاعي، مدير زراعة حمص، أفاد بأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية شملت تشكيل لجنة مختصة للمتابعة وتخصيص غرفة عمليات تم ربطها مع نقاط مراقبة موزعة على المناطق الحدودية للمحافظة في مناطق تدمر والقريتين والمركز الشرقي والمخرم، مبيناً أن عدد النقاط بلغ نحو ثلاثين نقطة مراقبة للتحري والتقصي عن أسراب الجراد وضمن شبكة اتصال مع غرفة العمليات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص عدد من الأرقام للتواصل الفوري في حال مشاهدة الجراد، فضلا عن تجهيز جرارات المكافحة مع المرشات وجهاز رش ميكروني محمول على بيك آب وأجهزة تحمل على الظهر مع المبيدات اللازمة السائلة والزيتية في عملية المكافحة وإرسالها مباشرة إلى المواقع.

مدير زراعة حمص لفت إلى القيام بجولة ميدانية إلى تدمر في مواقع البيارات والتليلة، حيث لوحظ وجود الجراد ضمن مجموعات غير ثابتة، أكد أن عمليات المكافحة تمت مباشرة في مواقع البيارات الغربية وموقع أبو الفوارس للقضاء عليها ومنع وصولها إلى الأراضي الزراعية وخاصة حقول القمح مشيراً إلى أنه لا توجد أي أضرار في الأراضي الزراعية.

كما بين أن الرياح تسببت بإبعاد مجموعات الجراد الموزعة وغير الثابتة إلى الشرق وخارج المحافظة.

هذا ذكر الرفاعي أنه تم التنسيق المباشر مع اتحاد الفلاحين بالمحافظة للمساهمة بالمراقبة والتحري والمشاركة بحملات المكافحة إن لزم الأمر.