الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة فوق مناطق الجزيرة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويكون لطيفاً ليلاً ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون.