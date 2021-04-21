الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي لدى موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم بارت غورمان نائب السفير الأمريكي لدى موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر بالوزارة قولها للصحفيين: “تم استدعاء نائب السفير الأمريكي إلى مقر وزارة الخارجية الروسية” دون إعطاء أي تفاصيل حول الموضوع.

وكانت الخارجية الروسية استدعت الأسبوع الماضي السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان على خلفية فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا.

وفرضت واشنطن مؤخراً عقوبات ضد 32 كياناً وشخصيةً روسيةً على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم.