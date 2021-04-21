السوبر الأوروبي يعلن تجميد البطولة بعد انسحاب الأندية الإنكليزية

أعلن مجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي تجميد البطولة بعد انسحاب أندية الدوري الإنكليزي وتراجعها عن المشاركة.

وذكر مجلس إدارة الدوري في بيان على موقعه الرسمي أن هناك “ضغوطاً خارجية” أدت إلى انسحاب الأندية الإنكليزية من المسابقة ولهذا سيتم إعادة تهيئة المشروع وتقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن في بيان في وقت سابق رفضه إقامة دوري السوبر الأوروبي لأنه يعد خارج هياكل مسابقات كرة القدم ومبادئ اللعبة.