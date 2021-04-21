المواس والواكد على رادار تشرين الآسيوي

كثف مجلس إدارة نادي تشرين خلال الأيام الأخيرة مفاوضاته مع عدد من اللاعبين المحليين، لمشاركة الفريق الأول في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، التي ستنطلق الشهر المقبل.

ماهر بحري المدير الفني طلب من طارق زيني رئيس النادي 3 صفقات منها مهاجمين لتعزيز الخط الأمامي بعد رحيل علاء الدالي وورد السلامة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف مصدر أن الزيني فاوض محمود المواس لاعب المنتخب والمحترف في رومانيا وكذلك محمد الواكد لاعب الجيش.

وأكد المصدر أن تشرين سيحسم صفقاته الجديدة بعد نهاية عمر الدوري المحلي حيث تنتظر الفريق مباريات مصيرية لحسم اللقب.

يذكر أن تشرين يتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 53 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الجيش الوصيف.