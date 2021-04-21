الرفيق الأمين العام للحزب د. بشار حافظ الأسد مرشحاً لرئاسة الجمهورية 

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى كتابا كم المحكمة الدستورية العليا بتقديم الرفيق د. بشار حافظ الأسد طلب إلى المحكمة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

كذلك أعلن صباغ تلقي المجلس كتبا من المحكمة الدستورية العليا بتقديم كل من مهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان المجلس تلقى أمس وأمس الأول من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.