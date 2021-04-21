بوتين: نسعى للمناعة الجماعية بحلول الخريف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء كورونا في الخريف، مشيدا بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.

وقال بوتين خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان، إن “التلقيح يرتدي اليوم أهمية كبرى.. للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف”.

وأكد قائلا: “حقق علماؤنا اختراقا حقيقيا، والآن لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا”.

وسجلت روسيا 8271 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، الأربعاء، بينها 1988 في موسكو مما يرفع المحصلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و727125 إصابة.

وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس إن 399 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 106706.