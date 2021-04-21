تكريم الفائزين بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة الحساب الذهني

البعث ميديا – اللاذقية – أريج معروف

كرّمت شعبة القرداحة للحزب في اللاذقية الطالبين زين محمد قنوع و علي أمجد سلامة الحاصلين على المركز الثاني عالمياً في مسابقة الحساب الذهني التي نظمتها مؤسسة علّمني و قد تمّ تقديم بطاقات شكر وتقدير وهدايا تشجيعية للطالبين الفائزين و عن هذا الفوز الإنجاز.

قال الرفيق سميع عدره أمين شعبة الحزب بالقرداحة : نحن نرى المستقبل من خلال أبناء سورية المتفوقين شعلة البعث المضيئة ومن واجبنا أن نرعى المتفوقين ونحفّزهم .

و تحدّث الطالب زين قنوع فقال : بدأتُ أنا و زميلي علي بتعلّم الحساب الذهني منذ الصف الرابع وشاركنا في المسابقة للمرة الأولى و فشلنا ، ولكن قررنا في السنة اللاحقة أن نشارك مرة أخرى وكنا مصممين على الحصول على مراكز متقدمة عالمياً ، استمرينا في تعلم البرنامج التدريبي للحساب الذهني وتطوير أنفسنا حيث ضاعفنا الجهد وكنا نتدرب لساعات طويلة ، و نرسل مقاطع فيديو للمؤسسة و هكذا أنهينا التصفيات وتأهلنا للمشاركة عالمياً.

و قال الطالب علي سلامة : بدأنا من محافظة اللاذقية من معهد تعليمي كنا نمضي أنا وزين نصف الوقت في التدريب وبعد انتهاء التصفيات تأهلنا واختبرنا عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا العام الماضي ، كان يتوجب علينا خلال الإختبار إنجاز عمليات جمع أو طرح بزمن قصير و أيضاً أنجزنا خلال الإختبار خمس بطاقات باللغة الفرنسية أنجزتها في سبعة ثوان وزين في ستة ثوان

و أوضح الطالبان علي وزين أنهما يستطيعان إنجاز أي عملية حسابية بسهولة وسرعة عالية باستخدام طرق الحساب الذهني الأباكوس والأصابع والخيال ، كما أنهما أصبحا أكثر قدرة على حل المسائل الرياضية في المدرسة وهما متفوقان في مادة الرياضيات ، كما أن هذه التجربة أضافت لهما الكثير من القدرات العقلية الأخرى .

و قال والد الطالب علي : عندما سمعت بالبرنامج التدريبي للحساب الذهني أردت أن يتعلمه علي وذلك لكسر الحاجز المتعارف عليه من صعوبة مادة الرياضيات وأنها تشكل عقدة لدى الأطفال ، حيث تعلم علي وصديقه زين وكانا مجتهدان و بإصرارهما وصلا إلى النجاح . و قد تمّ تقديم بطاقات شكر وتقدير وهدايا تشجيعية للطالبين الفائزين