حمص.. إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة بالريف الغربي

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص، مساء أمس، حريقاً طال أشجاراً مثمرة بريف حمص الغربي.

العميد غياث عاقل، مدير فرع الدفاع المدني بحمص، أفاد بأن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بأراض زراعية بقرية الخويخة بريف حمص الغربي، مشيرا إلى أن عناصر الفرع توجهوا فوراً إلى المكان وسيطروا على الحريق.

وبحسب مراسل البعث ميديا في حمص فإن الحريق الذي نشب في أشجار زيتون وكرمة بقرية الخويخة يعتبر الثاني خلال أقل من أسبوع.

ولفت إلى أن المساحة المحترقة تُقدر بحوالي ثلاثة دونمات.

البعث ميديا || صديق محمد