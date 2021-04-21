خسائر شركات التبغ تتسبب بهبوط الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية نحو 2%، أمس، بعد بلوغها مستويات مرتفعة غير مسبوقة في الجلسة السابقة، إذ ضغطت أسهم شركات صناعة التبغ على بورصة لندن وتراجعت مؤشرات كثيرة في المنطقة عن مستوياتها المرتفعة السابقة على الجائحة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المؤشر “فايننشال تايمز 100” للأسهم القيادية في بورصة لندن هبط 2%، وهو أكبر انخفاض له من حيث النسبة المئوية خلال شهرين، في حين تراجع المؤشر “داكس الألماني” 6.1%، فيما فقد المؤشر “إيبكس الإسباني” 9,2% ليسجل أسوأ أداء يومي منذ كانون الأول.

كذلك نزل المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 9,1% في أكبر هبوط بيوم واحد هذا العام، مع تسارع الخسائر بعد انخفاض بورصة وول ستريت عند الفتح.

وكان “ستوكس 600” قد سجل سلسلة مستويات قياسية مرتفعة هذا الشهر، حيث قفز حوالي 9% منذ بداية العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نيويورك.

جميع المؤشرات الرئيسة في أوروبا أنهت الجلسة على انخفاض وهبطت أسهم السفر والترفيه والخدمات المصرفية والتأمين بعد مكاسب قوية هذا العام.

كما نزل كل من سهمي “بريتيش أميريكان توباكو” و”إمبريال براندز” بأكثر من 7%، بعد تقرير بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تباع في الولايات المتحدة.

هذا وسجلت أسهم “بريتيش أميريكان توباكو” أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ آذار 2020.