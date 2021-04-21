سيفكوف: إجراء الانتخابات الرئاسية انتصار جديد للشعب السوري

أشار قسطنطين سيفكوف، المحلل العسكري والسياسي الروسي العضو المراسل في أكاديمية العلوم المدفعية والصاروخية، إلى أن الإعلان عن إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية يمثل انتصاراً جديداً للشعب السوري في حربه على الإرهاب.

وقال سيفكوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم إن إجراء الانتخابات بحد ذاتها يشير إلى أن سورية متشبثة رغم كل الظروف والتحديات بالحفاظ على استقلالها وسيادتها وتقودها حكومة شرعية ترعى مختلف شؤونها مؤكداً أن الشعب السوري أثبت من خلال التجارب أنه سيمارس حقه الدستوري بكل حرية وشفافية ودون أي ضغوط خارجية.