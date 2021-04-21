مدير أخبار وكالة مهر الإيرانية: الاستحقاق الرئاسي في سورية تجسيد لسيادتها

أكد مدير الأخبار الأجنبية في وكالة مهر الإيرانية للأنباء، مهدي عزيزي، أن الإعلان عن إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية هو تجسيد قاطع لسيادتها ونصر آخر يضاف لسجلات انتصاراتها قيادة وشعباً وجيشاً على الإرهاب السياسي والاقتصادي الذي تتعرض له.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين عزيزي أن هذا الإعلان المهم يؤكد العزيمة الراسخة للشعب السوري وقيادته على إفشال محاولات الأعداء لإخضاع سورية، كما فشلت الحرب التدميرية عليها طوال عشر سنوات وفشلت أيضاً ممارساتهم وضغوطهم الاقتصادية والعقوبات.

وشدد على أن الاستحقاقات الدستورية والانتخابات حق وطني مشروع وسيادي للشعب السوري وحده ولا يحق لأي طرف أو جهة أو دولة التدخل فيه، فإرادة الشعب السوري قوية ولن يستسلم للمحاولات اليائسة التي تسعى للنيل من عزيمته وتصميمه على الحفاظ على تقرير مستقبل بلاده.

وبين مدير الأخبار في الوكالة الإيرانية بأن المشاركة الحاسمة والواسعة للشعب السوري في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ستكون إعلان نصر مؤزر على كل من راهن على إضعاف هذا الشعب.