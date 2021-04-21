مقتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا (قسد) باستهداف سيارتهم بعبوة ناسفة بريف الحسكة 

قتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بينهم قيادي باستهداف سيارتهم بعبوة ناسفة في ريف الحسكة الجنوبي.

وتحدثت مصادر محلية لـ سانا عن مقتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” بينهم احد قياديي الميليشيا المدعو نافدار كاجو جراء استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة قرب منطقة كبيبة على طريق الشدادي الهول بريف الحسكة الجنوبي.

وقتل أحد قياديي ميليشيا “قسد” السبت الماضي بإطلاق الرصاص عليه بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور في حين تتعرض تحركات وتجمعات ميليشيا “قسد” بشكل شبه يومي ضمن مناطق انتشارها في الحسكة والرقة والقامشلي لمثل هذه الهجمات بعبوات ناسفة واستهدافات بالأسلحة الفردية المتنوعة.