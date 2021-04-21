نائب روسي يحذر الغرب من عواقب زيادة الضغط على بلاده

حذر النائب ميخائيل شيريميت عضو مجلس الدوما الروسي الغرب من زيادة الضغط على روسيا ومحاولة فرض عزلة إعلامية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية عليها، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وقال شيريميت في تصريح خاص لـ سبوتنيك “تجلت في ضوء أحداث الشهر الأخير رغبة الدول الغربية في إعاقة نمو روسيا ومنع توطيد مواقعها في الساحة الدولية”، مضيفا: إن “الغرب أطلق بإيعاز من الولايات المتحدة آليات العزل الإعلامية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ضد روسيا وأقدم على فرض عقوبات جديدة وطرد دبلوماسيين روس وتأجيج نار النزاعات المحلية ما يمثل خطراً على الوضع الإقليمي والدولي”.

وأشار شيريميت إلى أن الغرب أقبل على تكثيف الوجود العسكري وشحن الأجواء عسكريا وسياسيا عند حدود روسيا كما يحاول وضع جدار حديدي أمامها بغية قطع جميع طرق الحوار والثقة المتبادلة وركز على استخدام أوكرانيا كأداة أساسية لمفاقمة الوضع عند هذه الحدود منبها من أن روسيا لن تبقى صامتة تجاه هذه الاستفزازات.