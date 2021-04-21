نيسان البعث ندوة فرعية لشبيبة حماة

حماة حسان المحمد

نفذ فرع حماة لإتحاد شبيبة الثورة الندوة الفرعية بعنوان (نيسان البعث )

حيث أكد الرفيق اسماعيل سيفو عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الثقافة و الإعلام والإعداد على رسالة حزب البعث العربي الاشتراكي في بناء الفكر و الوعي و نهضة المجتمع و البناء التقدمي العروبي و تأطير الجماهير في المتظمات الشعبية و النقابات المهنية فكان حزبا يرنو لمستقبل عظيم للمواطن و المجتمع و يعمل على تكوين الشباب الواعي المتمكن.

وبينت الرفيقة رضية سقر عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب عن الجلاء و معانيه و رجالاته و كيف اثبت شعبنا تمسكه بإرثه الوطني و بكرامته و استقلاله و تكوينه الحضاري و لازال متمسكا بذلك الى يومنا هذا في ظل قيادة القائد الدكتور بشار الأسد و حتى النصر على كل الارهاب و داعميه و بتضحيات الجيش العربي السوري

من جانبه تحدث الرفيق محمد القاسم عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة عن مشاريع المنظمة الاستراتيجية و رعايتها للشباب بجوانب التفوق و الابداع و فتح فرص لعمل الشباب من خلال المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر

ووضع هذه المشاربع في خدمة الشبيبة لتعود ريعها للشبيبين وللمنظمة.

حضر الندوة الرفاق أمين فرع الشبيبة و أعضاء قيادة شعبتي العمال و المدينة الثانية للحزب و الرفاق أعضاء قيادة فرع الشبيبة و قيادات روابط المدينة و حشد من الشباب المحاور.