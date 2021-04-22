الرئيس اللبناني يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مجددا، إدانته الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وطالب بوقفها.

وشدد عون خلال لقائه اليوم الجنرال ستيفانو دل كول رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على التنسيق الدائم بين قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان وقيادة الجيش اللبناني في المهمات التي تتولاها اليونيفيل والإجراءات التي تتخذها وعلى أهمية تعزيز العلاقات مع الأهالي والبلديات والهيئات المحلية.

وجدد عون خلال اللقاء تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية وخاصة القرار 1701.