دائرة الزراعة في سلمية: مساحات القمح بلغت 3 أضعاف مثيلاتها من الموسم الماضي

أعلنت دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي أن المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم في سلمية تعادل 3 أضعاف مثيلاتها المزروعة الموسم الماضي.

رئيس الدائرة، نايف الحموي، صرح بأن المساحات المزروعة بالقمح المروي بلغت 1450هكتاراً، والبعل 6050 هكتاراً، بنسبة زيادة أكثر من 250% عن المساحات المزروعة العام الماضي.

وأشار إلى التوسع هذا العام بنظام الزراعة الحافظة من قبل المزارعين، حيث بلغت المساحات المزروعة به أكثر من 6800 هكتار، خصوصاً في مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة وهي ذات هطولات مطرية قليلة.

وعن واقع المحصول حالياً، لفت الحموي إلى أنه جيد ويبشر بمواسم معطاءة في ضوء الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة وغطت مختلف فترات موسم الزراعة والنمو الخضري للمحصول.

بالمقابل، أوضح رئيس دائرة الزراعة بأنه تحسباً لوصول الجراد الصحراوي للمنطقة شكلت شعبة الوقاية الزراعية في مدينة سلمية غرفة طوارئ خاصة لمراقبة مسار الجراد ومناطق انتشارها، إضافة لتأمين 6 مرشات دفعة أولى احتياطية للتعامل والاستجابة الفورية حال ملاحظة الجراد في أراضي مدينة سلمية ولا سيما حقول القمح والشعير.