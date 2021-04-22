دور المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر في التنمية في المنتدى الاقتصادي الحواري في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – نورا جولاق

عقد مكتب العمال والإقتصادي الحزبر الفرعي في فرع اللاذقية للحزب المنتدى الاقتصادي بعنوان ” دور المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في التنمية ” وذلك في دار الأسد للثقافة باللاذقية بحضور الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و أعضاء قيادة الفرع و الفعاليات الحزبية و الشعبية و النقابية و الاقتصادية .

و أشار الرفيق إبراهيم عبيدو رئيس مكتب العمال و الاقتصادي الحزبي الفرعي إلى أهمية العنوان الذي يطرحه المنتدى للحوار انطلاقاً من أهمية المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و فتح فرص عمل و مصادر دخل .

وشارك في المنتدى المهندس إيهاب اسمندر المدير العام لهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تحدث عن دور هذه المشاريع في القطاعات الاقتصادية والتي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية وذلك لما لها من دور محوري في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل وتوظيف العمالة بمختلف مؤهلاتها والإبتكار والتقدم التكنولوجي.

ودعا اسمندر الى ضرورة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها وخاصة في الدول النامية وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة, مشيراً إلى أن الدولة السورية تولي اهتماماً متزايداً لهذه المشاريع وتقدم لها يد العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

كما شاركت في المنتدى الحواري الدكتورة رشا سيروب أستاذة بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق التي بدورها تحدثت عن دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة وتأمين فرص العمل التي تعمل على زيادة الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية والتسويقية والإنتاجية وتسهم بتوفير عدد كبير من الوظائف وبأقل التكلفة وتقديم منتجات جديدة إلى السوق وتعزيز دخل الأفراد وبالتالي الإسهام بشكل مباشر في الحد من مشكلة البطالة, منوهة إلى فشل بعض المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وأرجعت الأسباب الى عدم كفاية رأس المال وغياب التخطيط.