صالح يبحث مع بوريسوف تعزيز العلاقات العراقية الروسية

التقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في بغداد، مع يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء رئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية الروسية المشتركة، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تلقت السومرية نيوز نسخة منه.. تمت مناقشة أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها.

ووفق البيان شدد صالح على أن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية.

بدوره أكد بوريسوف دعم روسيا استقرار وسيادة العراق وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن كما أكد تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة.