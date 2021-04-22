مجلس الشعب يتبلغ بتقديم 5 طلبات ترشح جديدة لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، أن المجلس تلقى اليوم خمسة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من أحمد يوسف عبد الغني، وناهد محمد أنور الأيون الدباغ، ومحمد صالح أسعد الحاج عبدالله، وعبد الحنان خلف البدوي، ومحمود أحمد مرعي، طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى أحد عشر.

وأعلن رئيس مجلس الشعب في 18 نيسان الجاري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من 19 نيسان ولمدة عشرة أيام تنتهي بنهاية دوام 28 نيسان الجاري.