مدريد ينجو من عقوبات الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير صحفي إسباني عدم وجود أي أسس قانونية يمكن بموجبها معاقبة ريال مدريد لمشاركته في إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وهدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة ريال مدريد مشيراً إلى إمكانية استبعاده من نصف نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي غداً من أجل تحديد الأماكن النهائية لبطولة أوروبا وتحليل ما حدث خلال الأسبوع.

ووفق صحيفة ماركا الإسبانية فإن اللجنة التنفيذية لا تتمتع بصلاحية معاقبة ريال مدريد أو أي ناد والهيئة المسؤولة عن العقوبات هي اللجنة التأديبية ولا يوجد أي أساس قانوني لأي إجراء محتمل وإذا لزم الأمر فإن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل القرار.

وأضافت الصحيفة: إن ريال مدريد لم ينتهك أي مادة من لوائح المنافسة ولا يوجد أي نص يشير إلى عدم توافق إنشاء أو تقديم بطولة موازية.