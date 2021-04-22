مطالبة فلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا: إن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع مخططاته الاستعمارية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولي للشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.