مودريتش يوقع مجدداً مع ريال مدريد

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اليوم إن لوكا مودريتش وقع عقداً جديداً مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يكشف بيريز عن تفاصيل العقد مع اللاعب الكرواتي البالغ عمره 35 عاماً والذي انضم إلى ريال مدريد قادماً من توتنهام هوتسبير في 2012.

وأشار بيريز إلى أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدافع سيرجيو راموس بعد لكنه يأمل في استمراره مع الفريق.

وقال بيريز لبرنامج لا لارجيرو الإذاعي “إن استمرار راموس متعلق بالموارد المالية في ظل الخسائر التي يتكبدها النادي وعدم وضوح المستقبل بشأن الميزانية”.

وتابع: “الأمر لا يعتمد عليه بل يعتمد على وضع ريال مدريد”.