وزير النقل يتفقد واقع العمل في مركز كفرعايا ومعمل العوارض وتكسير الحجر البازلتي بحمص

البعث ميديا|| حمص – صديق محمد

تفقد وزير النقل زهير خزيم اليوم مركز ورحبات الصيانة والإصلاح للقطارات والعربات في كفرعايا بعد تأهيله (سبق وتعرض للتدمير والسرقة والنهب من قبل الإرهابيين ) وتقوم الكوادر الفنية التخصصية من مهندسين وفنيين بإجراء الإصلاحات والصيانات الدورية والرئيسية للقاطرات وشاحنات نقل البضائع لتأمين الجاهزية الفنية لها وتأمين استمرارية نقل الحبوب والحصويات والفيول والفوسفات من مراكز الإنتاج إلى مراكز التسويق والتصدير .

كما يوجد خطة لنقل إدارة فرع حمص من محطة الركاب في حمص 1 إلى محطة كفرعايا من أجل طرح مبنى المحطة والأراضي التابعة إلى محطة حمص 1 لاستثمارها لتحقيق ريعية اقتصادية وإيرادات مالية للمؤسسة حيث سيتم الاقتصار على خدمات نقل الركاب فيما يخص حمص 1 .

وتفقد هزيم واقع العمل والإنتاج في معمل العوارض البيتونية بخربة التين وهو ينتج عوارض بيتونية B-70 التي تستخدم في تمديد السكك الحديدية للخطوط السريعة والتقليدية ويتم الإنتاج حالياً حسب الخطط المعتمدة لدى المؤسسة ووفق الاحتياج الفعلي .

واطلع على واقع العمل في معمل تكسير الحجر البازلتي الذي يتوفر فيه أربع كسارات منها 2 حديثة و2 قديمة والطاقة الأعظمية الإنتاجية لها وفي الظروف الطبيعية بحدود 700 ألف متر مكعب من مادة البالاست لاستخدمها في أعمال الصيانة للخطوط الحديدية ويتم الإنتاج حسب الخطط المعتمدة لدى المؤسسة ووفق الاحتياج المطلوب .