افتتاح السوق الرمضاني الخيري الثاني لغرفة التجارة

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي

افتتح د. محمد عبد الستار السيد “سوق رمضان الخيري 2” في حديقة الطلائع الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة طرطوس وغرفة التجارة والصناعة وهو السوق الثاني الذي يفتتح بمناسبة شهر رمضان المبارك بعد سوق المدينة القديمة بحضور الرفيق أمين فرع الحزب محمد حسين وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس ومازن حماد رئيس غرفة التجارة.

ويتضمن السوق تشكيلة سلعية واسعة من المنظفات والمنتجات الغذائية والكهربائيات والمحارم وغيرها ويقدم السوق العديد من العروض والتخفيضات والهدايا والحسومات التي تتجاوز ال٣٠٪؜

وأكد وزير الأوقاف أن هذا هو السوق الرمضاني الثاني الذي جاء نتاجاً لجهود المحافظة وغرفة التجارة والفعاليات الإقتصادية لمواجهة الحرب والحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على سورية ، وهذه الأسواق والعمل الخيري هو عمل أخلاقي وديني ووطني ونجاح هذه المبادرات الخيرية يعطينا الأمل لكامل العام وليس لشهر رمضان فقط لجهة خفض الأسعار.

رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة قال: نفتتح اليوم السوق الخيري الثاني بعد سوق المدينة القديمة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا والغرفة مستمرة بإقامة المبادرات الخيرية وأن تأخذ دورها كاملاً إلى جانب الدولة لأنه من واجبنا كتجار في ظل ظروف الحرب والضغوط رد الجميل والوفاء لبلدنا الحبيب سورية .

يشار إلى أن السوق مستمرة طيلة أيام الشهر الفضيل.

حضر الافتتاح الرفيق سمير خضر عضو قيادة الفرع ونائب رئيس المكتب التنفيذي بسام حمود ورئيس مجلس المدينة محمد زين ومدير الأوقاف الشيخ عبدالله السيد وعضو مجلس إدارة الغرفة علي الأسعد ومدير الغرفة محمد العجي.