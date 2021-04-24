السيطرة على حريق “تخريبي” في إحدى خزانات ناقلة نفط بمصب بانياس

أخبار صحيفة البعث || طرطوس- وائل علي

شب حريق في ناقلة للنفط الخام قبالة مصب بانياس النفطي في أحد خزاناتها يعتقد أنه ناجم عن عمل تخريبي بواسطة مسيرة من الأراضي اللبنانية أثناء وقوف الناقلة على مرابض تفريغ ميناء بانياس النفطي اليوم.

مصادر خاصة لـ البعث أكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق مبينة أن هناك بعض الإصابات بين العاملين.

وذكرت وزارة النفط في بيان لها على صفحتها على فيسبوك أن حريق نشب في أحد خزانات الناقلة مشيرة إلى أن الحريق نشب بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.