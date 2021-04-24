اللاذقية.. استعدادات مكثفة لتأمين حركة النقل مع عودة الدوام

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية اليوم عدة إجراءات لتأمين حركة النقل مع عودة الدوام بعد انتهاء تعليقه في الجامعات و في المؤسسات حيث اعتمدت لجنتا السير و النقل في المحافظة خلال اجتماعها برئاسة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم عددا من الإجراءات.

و في هذا الصدد كلّف المحافظ مدير فرع شركة محروقات بتزويد خزانات كراجات انطلاق السرافيس بمادة المازوت كأولوية بين كل القطاعات صباح كل يوم باكرا والبدء بتوزيعها على السرافيس مباشرة لتأمين حركة النقل و استعرضت اللجنة إجراءات المتابعة الميدانية المستمرة على كافة خطوط النقل في المدن و الأرياف.

و في هذا السياق تتم بدءا من صباح يوم غد الأحد عودة نقل الركاب بالقطارات على محور طرطوس – بانياس- جبلة – اللاذقية وبالعكس اعتبارًا من يوم الغد مع عودة دوام طلاب الجامعات والمؤسسات لوضعه الطبيعي بحسب ما أعلنت عنه وزارة النقل وهذه مواعيدها :

القطارات المغادرة من طرطوس إلى اللاذقية : القطار ٢١ ترين سيت الساعة ٦:١٥ ( كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية ).

القطار ٢٨١ عربات الساعة ٧:٠٠ (كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية ) القطار ٢٣ ترين سيت الساعة ٦:٣٠ ( أيام السبت فقط من كل أسبوع عدا العطل الرسمية ).

أما القطارات المغادرة من اللاذقية إلى طرطوس : القطار ٢٢ ترين سيت

الساعة ١٥:٠٠ ( كافة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطل الرسمية ) القطار ٢٨٢ عربات الساعة ١٤:٠٠ ( كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية ) القطارات المغادرة من اللاذقية إلى جبلة (موقف جبلة).

-بانياس : القطار ٨٠ ترين سيت

الساعة ٦:٤٠ ( كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية ).

القطار ٨٢ ترين سيت

الساعة ٠٠ : ١٣ ( كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت و العطل الرسمية ) القطارات المغادرة من بانياس إلى جبلة (موقف جبلة) – اللاذقية : القطار ٨١ ترين سيت الساعة ٨:٠٠ (كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية ).

القطار ٨٣ ترين سيت

الساعة ١٤:٠٠ ( كافة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية ).