بعد ضبط مخالفات.. إيقاف تزويد ٤ محطات محروقات في اللاذقية

البعث ميديا- اللاذقية- مروان حويجة

أوقفت لجنة المحروقات الفرعية باللاذقية تزويد اربع محطات بالوقود لمدد مختلفة نتيجة مخالفات وضبوط نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحقها.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها برئاسة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إيقاف تزويد محطة وقود الباشا لمدة شهرين نتيجة مخالفتها بالامتناع عن بيع مادة المازوت ومحطة البودي / مهنا / لشهرين أيضا لمخالفة وجود نقص بالاحتياطي من مادة المازوت بكمية 1700 ليتر.

وشمل القرار أيضا محطة نجيب في جبلة لمدة شهر بمخالفة التلاعب بالكميات المباعة للمواطنين وفصل العداد قبل إتمام عملية التعبئة ومحطة السمرا في الفاخورة لمدة شهر لمخالفة التصرف بمادة المازوت الحكومي بمقدار 3638 ليتر.