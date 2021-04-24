تحطم طائرة في أريزونا الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية في ولاية أريزونا الأمريكية عن تحطم طائرة بعد ظهر أمس الجمعة.

وأضافت السلطات بأن شخصين شخصين لقيا مصرعهما بتحطم طائرة قرب مدينة وينسلو في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت السلطات إنه بعد تلقيها تقارير عن تحطم الطائرة، توجهت طواقم من رجال الشرطة والطوارئ والأطفاء إلى موقع الحادث، حيث وجدوا طائرة تلتهمها نيران فقاموا بإخماد الحريق.

وأضافت الشرطة أنه يجري العمل على تحديد هوية القتيلين، فيما سيفتح المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في ملابسات الحادث.