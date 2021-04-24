عيادة طبية تخصصية للمعاينة المجانية تفتتح أبوابها بحي الرياضي بحماة

افتتحت العيادة الطبية التخصصية بالمركز الصحي في الحي الرياضي بحماة، لتستقبل كافة المواطنين مجاناً، وذلك برعاية أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس أشرف باشوري.

ويتوفر فريق من الأطباء المتطوعين لتقديم الاستشارات والمعاينات بشكل يومي من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر صباحاً.

وتشمل الاختصاصات نسائية وجراحة عامة وعيادة أطفال وعناية داخلية والطب العام واطلع الرفاق أعضاء قيادة الفرع على التجهيزات الطبية الخاصة بالمركز وتجولوا في عياداته .

وأشارت رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الرفيقة المهندسة هناء أحمد لأهمية هذه المبادرة الأهلية كون العيادة التخصصية التطوعية ستكون رديفاً هاما للمركز الصحي ، شاكرة جهود الأطباء باختصاصاتهم المختلفة والتي تقدم المزيد من الرعاية للمواطنين .

وأثنى الرفاق أعضاء قيادة الفرع رئيس مكتب التنظيم سهيل ابراهيم ورئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام اسماعيل سيفو ورئيس مكتب الفلاحين مخزوم حيدر على جهود قيادة الشعبة الثانية و فرقة الحي الرياضي بتقديم المبادرات الانسانية والسعي لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين لاسيما في ظل الظروف الحالية .

بدوره أكد رئيس المركز على جاهزية الأجهزة الموجودة وحداثتها منوها لوجود جهاز إيكو في عيادة رعاية الحوامل ، واستقبال العيادة السنية لكافة الحالات السنية ، مع توفر التحاليل الأساسية في مخبر المستوصف .

وبين الدكتور عمار رمضان أمين فرقة الحي الرياضي للحزب البعث العربي الاشتراكي بأن هذه المبادرة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية وللتأكيد بالوقوف بجانب البعض لنثبت للعالم التماسك والتكافل الاجتماعي.

البعث ميديا || حماة: حسان المحمد