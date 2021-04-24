مدير تربية دير الزور يتفقد دورات الاستلحاق الدراسي

تفقد مدير التربية بدير الزور نشأة العلي دورات الاستلحاق الدراسي في أسبوعها الختامي والتي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية ومكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية.

والتي أقيمت لتعويض الفاقد التعليمي لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي وطلاب الشهادة الثانوية العامة وذلك للاطلاع على التقييمات النهائية لها في عدد من المدارس حيث زار مراكز ثانوية الفرات وثانوية محمد علي العرفي وزكي الارسوزي .

رافقه في الجولة مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الأساسي شلاش العيفان ومدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي العنقاء العاني وعدد من رؤوساء الدوائر في مدير التربية.

البعث ميديا || دير الزور: مساعد العلي