الشيخ قبلان: المقاومة هي الوحيدة القادرة على تحرير الأرض والمقدسات

شدد الشيخ عبد الأمير قبلان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، على أن المقاومة والانتفاضة تشكلان الرد الأنسب على الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتمثلان السبيل الأمثل لتحرير الأرض ودحر الاحتلال.

ونوه قبلان في بيان اليوم بالهبّة الشعبية الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني معتبراً أن هذه الهبّة تعبر عن وجدان الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال والمتمسك بحقوقه المشروعة والرافض لكل أشكال التطبيع معه.

وأكد قبلان أن القدس اليوم كما المسجد الأقصى وكل فلسطين مستهدفة بهجمة إسرائيلية تريد تهويدها وتشريد أهلها وتبديل هويتها العربية والإسلامية مناشداً قوى وفصائل الشعب الفلسطيني التمسك بوحدتهم الوطنية والتضامن نصرة لقضيتهم التي تشكل القدس رمزها المقدس.