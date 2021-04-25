حطين يعاقب شاهر الشاكر ويوقف مستحقاته المالية

قرر مجلس إدارة نادي حطين معاقبة شاهر الشاكر حارس مرمى الفريق الأول بتوصية من الجهاز الفني.

وقال نادي حطين في بيان رسمي: “بناء على تقرير الجهاز الفني بقيادة ضرار رداوي، تقرر إيقاف شاهر الشاكر، حارس مرمى الفريق، وتجميد مستحقاته المالية، حتى إشعار آخر مع إيقافه عن متابعة التدريبات”.

وأضاف البيان: “توجيه إنذار نهائي للاعب إسماعيل الحافظ وتجميد مستحقاته، وذلك لسوء سلوك اللاعبين بعد مواجهة الفريق، اليوم السبت أمام الوحدة في الجولة 24 من الدوري المحلي، والتي خسرها حطين 2-0”.

بدوره قال الشاكر في صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “وقعت لهذا النادي حبا بإنجاز كبير تسطر به السجلات اسم النادي العريق واسمي أنا شخصيا”.

وأضاف:”من يعرفني عن قرب يدرك جيدا أنني رياضي أحب الفوز ولا شيء غيره، ومعظم العارفين عندما تصعد إلى القمة قد تعترضك العديد من الأخطاء قد تقوم ببعضها وقد تلام في حين آخر، ما حدث اليوم بيني وبين أخوتي هو خطأ أخوي نتيجة أننا ندرك أهمية الشعار الذي نلعب له ونطمح للفوز بمعظم الأوقات وهو خطأ بشري وارد بين الجميع”.

وأردف: “أدرك خطأي تماما واعترف أنني أخطأت حبًا في النادي وفي طريقنا للحصول على بطاقة العبور الآسيوي”.

وختم: “اليوم أنا شاهر الشاكر أضع نفسي تحت شاره نادي حطين للحصول على حلم أصغر طفل حطيني ببطولة كأس الجمهورية ولكم القرار في ما تتخذونه آملا منكم البحث وراء سبب المشكلة ألا وهو محبتي في عدم الخسارة والربح دائما”.