د. ريوران: الانتخابات الرئاسية في سورية تجسيد لسيادتها وإرادة شعبها

أشار الدكتور حسين ريوران، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني وخبير الشؤون الإعلامية والسياسية، إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية وإعلان وتحديد موعد إجرائها يشكل تجسيداً قاطعاً للسيادة السورية ومتانة مؤسساتها وإرادة شعبها.

وقال رئيس اللجنة السياسية في جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني الدكتور ريوران في تصريح لمراسل سانا في طهران إن سورية ستنتصر بمقاومة شعبها الذي سيقول كلمته في الانتخابات وفي تحديد مستقبله بعيداً عن التدخلات الأجنبية والضغوط وهذا شيء عظيم وجدير بالاهتمام، مشددا على أنه كما انتصر الشعب السوري على مدى السنين الماضية في الحرب على الإرهاب سينتصر وسينجز هذا الاستحقاق الرئاسي بنجاح.

واستنكر ريوران ممارسات الاحتلال الأمريكي على أراض سورية واستيلاءه على الموارد النفطية والسلة الغذائية فيها بغية إضعاف الدولة السورية وإحكام الضغوط على الشعب السوري الذي يواصل رفض هذه الممارسات.