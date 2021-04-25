طرطوس تستعد لاستلام كامل موسم القمح البالغ ٢٦ ألف طن

البعث ميديا || طرطوس-وائل علي

بحث محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى استعدادات استلام موسم الأقماح وإجراءات تسهيل عمليات الاستلام وتأمين نقلها وتسويقها بما يضمن إنجاح عمليات التسويق وقال خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشرفة على عمليات استلام الاقماح بضرورة تفادي حدوث أي معوق يحول دون استلام كامل المحصول للموسم الحالي.

بدءاً من تأمين احتياجات الحصادات و الدرّاسات من المحروقات وتكليف اتحاد الفلاحين و مديرية الزراعة تجهيز قوائم بالدرّاسات و الحصادات العاملة لتخصيصها بالمحروقات و التأكيد على فرع المحروقات اتخاذ ما يلزم لتأمين المحروقات لنقل القمح و تخصيص كازية بحيث تتم التعبئة بموجب “كرت القبان” الذي يبين اسم المزارع و رقم السيارة و تاريخ التسليم .

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي راتب ابراهيم أن الموسم المتوقع في محافظة طرطوس حوالي 26ألف طن بزيادة عشرة آلاف طن عن العام الماضي وبين أهمية استلام القمح مشولاً لحين عودة الصومعة المرفئية للعمل بعد الحادث الذي تعرضت له قبل أشهر .

مدير فرع السورية للحبوب حسان سليمان أكد استكمال المؤسسة الاستعدادات لاستلام الاقماح لموسم 2021 وتحضير الكادر البشري و الفني و المخبري اللازم وتأمين الأكياس اللازمة لاستلام القمح المشول في مركز العنابية مبيناً أن استلام و نقل الاقماح الخاصة بالجمعيات التعاونية سيكون على عاتق المؤسسة واقترحت اللجنة استلام القمح على الهوية الشخصية تسهيلا على الفلاحين.