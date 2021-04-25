قتلى وإصابات بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة العراقية بغداد إلى 97 قتيلاً و120 مصاباً.

وقال الدكتور عبد الحسين عطية من مديرية صحة بغداد في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في العاصمة العراقية: إن “حصيلة ضحايا الحادث في تصاعد بسبب الجروح والحروق الخطيرة التي تعرض لها المصابون جراء الحريق الذي نجم عن انفجار مستودع غاز الأوكسجين والذي يستخدم في معالجة صعوبة التنفس لدى المصابين بكورونا”.

واندلع حريق ضخم في وحدة للعناية المركزة المخصصة لعلاج مرضى كورونا في مستشفى ابن الخطيب وأسفر وفق حصيلة أولية غير رسمية عن 23 قتيلاً على الأقل وإنقاذ 90 شخصاً.

إلى ذلك قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم وقف كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.