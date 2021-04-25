كاربوف: رصد 25 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 25 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وأعلن نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري ألكسندر كاربوف في تصريح له أنه تم رصد 25 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية في إدلب بينها 12 اعتداء في إدلب و6 في اللاذقية و6 في حماة و1 في حلب.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس الأول أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب تخطط لاستفزازات جديدة عبر فبركة استخدام أسلحة كيميائية واتهام الجيش العربي السوري.